Театр Аллы Духовой откроется в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Театр хореографа, основательницы и художественного руководителя балета TODES Аллы Духовой откроется в Москве. Учреждение будет располагаться на проспекте Мира.

"Это камерная площадка на 500 мест. Официальное открытие состоится 28 апреля, но мы уже начали работать. По субботам и воскресеньям играем спектакли для детей и взрослых", – рассказала журналистам Духова.

В новом театре упор будет сделан на хореографию. Спектакли для взрослой аудитории дают по вечерам.

Добавим, что сейчас у балета TODES 92 филиала танцевальных школ по всему миру. По признанию Аллы Духовой, идею открыть собственный театр в Москве она вынашивала 27 лет.