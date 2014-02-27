В АртЦентре "Павелецкий" гостей ждут спектакли и концерты нон-стоп

Фото: ИТАР-ТАСС

В четверг, 26 февраля, спектаклем-премьерой "На высоких каблуках" с участием Нонны Гришаевой и Сергея Белоголовцева открылся многофункциональный АртЦентр "Павелецкий", площадью 6 тысяч квадратных метров. Новая культурная площадка располагается в бывшем заводском Доме культуры на Павелецкой набережной. Здесь планируют не только театральную активность, но и проведение съемок, фестивалей, презентаций, концертов, образовательных и спортивных мероприятий для детей.

"Спектакль мы играем на втором этаже, где раньше располагался кинозал. Здесь оборудована площадка-трансформер "Мегаполис". Хорошая акустика предполагает возможность проведения концертов классической музыки в неформальной атмосфере. Также будем развивать танцевальное направление, уже проводили соревнования по бальным танцам", - сообщила журналистам управляющий АртЦентром "Павелецкий" Евгения Кудряшева.

Помимо сцены на втором этаже в бывшем ДК в ближайшее время откроют еще три площадки. Так, концертный зал будет рассчитан на 800 человек. Это будет креативная площадка для молодежи.

Добавим, что образовательная программа будет связана с театральным и киноискусством.

Предполагается, что АртЦентр "Павелецкий" будет работать круглосуточно.