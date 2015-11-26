Форма поиска по сайту

26 ноября 2015, 20:07

Культура

LIVE: фигуристы-олимпийцы открывают каток на ВДНХ

27 ноября на ВДНХ состоится церемония открытия главного катка страны. Гостей ждет торжественное шествие цирковых акробатов, барабанщиков и олимпийских чемпионов. Кроме того, будет показан балет с участием 150 артистов. Участники шествия разделятся на тематические колонны, украшенные разноцветными огнями и елочными игрушками.

Продолжение программы – шоу четырехкратного чемпиона мира, трехкратного чемпиона Европы по фигурному катанию Алексея Ягудина. Кульминацией вечера станет парное катание чемпионов Олимпийских игр 2006 года, двукратных чемпионов мира, пятикратных чемпионов Европы Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина. Проведут церемонию открытия Илья Авербух и Алексей Ягудин. Их школа фигурного катания "Пусть к успеху" откроется на ВДНХ 1 декабря.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 20:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 27 ноября в 20:00
  • Что: торжественное открытие катка на ВДНХ
  • Кто: спортсмены, акробаты, барабанщики
  • Кому смотреть: любителям ярких зрелищ и фигурного катания

