"Москва онлайн" покажет читки лучших сценариев этого года

В столице с 24 по 27 октября проходит "ОСЕНЬ кинофест" . Зрители получают возможность увидеть новинки, еще не выходившие в прокат, и пообщаться с представителями киноиндустрии. Фестиваль проводится с 2011 года, однако в этом году впервые в программу мероприятия вошел конкурс для сценаристов. В жюри вошли: писатель Александр Цыпкин, критик Виктория Белопольская и режиссер Талгат Баталов.

27 октября актеры Электротеатра представят лучшие сценарии в рамках публичных читок на церемонии награждения победителей в фойе Электротеатра Станиславский. Произведения озвучат:



режиссеры Александр Цыпкин, Ольга Столповская и Евгений Бедняков;



актеры Антон Косточкин, Дарья Макарова, Андрей Емельянов, Дмитрий Чеботарев, Андрей Родионов, Федор Семчев.

Смотрите прямую трансляцию читки на портале Москва онлайн 27 октября в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

[URLEXTERNAL=http://online.m24.ru/]Следим за самыми значимыми культурными событиями города и ведем трансляции из центра событий[/URLEXTERNAL]