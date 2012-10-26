На фестивале "Большая перемена" покажут спектакли для детей

Фото: bigbreakfest.ru

В Москве с 26 октября по 4 ноября пройдет шестой Международный фестиваль театра для детей "Большая перемена".

Фестиваль ежегодно проходит в Москве в дни осенних школьных каникул при поддержке правительства Москвы и министерства культуры РФ. Цель мероприятий – познакомить детей с актуальным искусством, сообщает пресс-служба фестиваля. На "Большой перемене" будут показаны лучшие детские спектакли со всего мира.

На этот раз в центре фестиваля будет французский пластический театр. Исполнители будут искать способы выразить музыку через танец, а танец – через музыку.Три такие постановки покажут в центре имени Мейерхольда. 1 ноября – "Эхо" компании Arcosm, 3 ноября - "Скрюченный король" Национального центра балетного искусства, а 4 ноября – "Воображариум (Кинематика)".

Привезут свои спектакли и артисты близлежащих стран. Коллектив "Картонка" из Белоруссии 3 ноября покажет спектакль "Домашний еж", а 2 и 4 ноября – постановку "Был бы у меня дракон". А Варшавский театр BAJ в репетиционном зале "Практики" покажет постановку для самых маленьких зрителей – от 1,5 до 3 лет. Спектакль "Спокойной ночи" пройдет среди мягких подушек и одеял 27 и 28 октября.

Также в программе – немало российских постановок. Так, "Творческое объединение 9" из Москвы попытается возродить традицию домашних театров и покажет спектакль, который можно играть почти в любой квартире. 29 октября в театре и клубе "Мастерская" – их постановка "Космос или на край Вселенной".

Мероприятия фестиваля будут проходить не только в ведущих московских театрах, но также в детских домах и больницах. Так, в день открытия фестиваля в Детском доме для детей с особенностями в развитии №15 пройдет программа Большого фестиваля мультфильмов "Зимой и летом".

В рамках фестиваля состоятся не только спектакли, но и множество дискуссий, чтений и экспериментов. Так, покажет итоги своей работы драматургическая мастерская для подростков "Классная драма". Она позволяет ребенку пообщаться с профессиональными драматургами, режиссерами и актерами и проследить весь путь рождения спектакля, от замысла пьесы до ее воплощения. Дети обучались делать спектакли в проекте с 15 по 25 октября. А на открытии фестиваля они покажут гала-представление "Классной драмы" в театре и клубе "Мастерская".