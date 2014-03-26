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Москва 24

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26 марта 2014, 15:56

Питерский "Этюд театр" представит в Москве квартирник и спектакль

спектакли гастроли Санкт-Петербург онлайн-трансляции

"Трудно быть несчастливым". Фото: start-std.ru

С гастролями в Москву отправляется питерский "Этюд театр", артисты которого 26 и 27 марта представят в Боярских палатах СТД квартирник "Стыдно быть несчастливым" режиссера Семена Серзина и спектакль "Пару дней и все" Дениса Хусниярова. Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятий.

Как отметили в Союзе театральных деятелей, "Стыдно быть несчастливым" - это работа несуществующего театрального объединения "Fильшты-Kozlы". На сцену выйдут актеры "Этюд театра" Фильштинского и театра "Мастерская" Козлова.

"Квартирник - это и не спектакль и не посиделки под гитару. Молодые актеры обращаются к дневникам Володина и пытаются отвечать на такие простые и вечные вопросы, которые задавал жизни Александр Моисеевич. Шутить и грустить по еще не сложившейся судьбе", – добавили организаторы театральных показов.

  • Когда: 26 марта и 27 марта в 20.00
  • Кто: "Этюд театр" (Санкт-Петербург)
  • О чем: спектакль о человеческих взаимоотношениях и трагичных судьбах
  • Кому смотреть: тем, кто неравнодушен к современному театральному искусству


    • Начало трансляции в 20.00. Запись будет выложена на сайте.

    Трансляция завершена.

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