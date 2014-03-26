Питерский "Этюд театр" представит в Москве квартирник и спектакль

"Трудно быть несчастливым". Фото: start-std.ru

С гастролями в Москву отправляется питерский "Этюд театр", артисты которого 26 и 27 марта представят в Боярских палатах СТД квартирник "Стыдно быть несчастливым" режиссера Семена Серзина и спектакль "Пару дней и все" Дениса Хусниярова. Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятий.

Как отметили в Союзе театральных деятелей, "Стыдно быть несчастливым" - это работа несуществующего театрального объединения "Fильшты-Kozlы". На сцену выйдут актеры "Этюд театра" Фильштинского и театра "Мастерская" Козлова.

"Квартирник - это и не спектакль и не посиделки под гитару. Молодые актеры обращаются к дневникам Володина и пытаются отвечать на такие простые и вечные вопросы, которые задавал жизни Александр Моисеевич. Шутить и грустить по еще не сложившейся судьбе", – добавили организаторы театральных показов.

Когда: 26 марта и 27 марта в 20.00 Кто: "Этюд театр" (Санкт-Петербург) О чем: спектакль о человеческих взаимоотношениях и трагичных судьбах Кому смотреть: тем, кто неравнодушен к современному театральному искусству



Начало трансляции в 20.00. Запись будет выложена на сайте.

Трансляция завершена.