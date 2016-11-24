"Москва онлайн" покажет музыкальный эксперимент с чистым разумом и вкусной едой

25 ноября в новом пространстве ВКУС&ЦВЕТ на дизайн-заводе Flacon состоится иммерсивный спектакль-эксперимент Open Mind Journey ("Путешествие открытого разума"). Гостей ждет променад-постановка, участие в которой примут 16 неслучайных гостей-единомышленников. Спектакль будет сочетать элементы экскурсии и погружения, наблюдения и осмысления. А главное – постановка даст возможность:



ответить на вопросы о здоровье и счастье;

узнать об интуиции и проявлении "шестого чувства";

дегустировать еду, приготовленную в чистом сознании;

наблюдать игру актеров Георгия Кузубова и Алексея Черных;

слушать музыку потомственной арфистки Anneya;

наблюдать музыкальное шоу на "необычных инструментах" от Playtronica;

следить за хореографией коллектива Scotch.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 25 ноября в 16:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

