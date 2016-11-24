Форма поиска по сайту

24 ноября 2016, 14:01

Культура

"Москва онлайн" покажет музыкальный эксперимент с чистым разумом и вкусной едой

25 ноября в новом пространстве ВКУС&ЦВЕТ на дизайн-заводе Flacon состоится иммерсивный спектакль-эксперимент Open Mind Journey ("Путешествие открытого разума"). Гостей ждет променад-постановка, участие в которой примут 16 неслучайных гостей-единомышленников. Спектакль будет сочетать элементы экскурсии и погружения, наблюдения и осмысления. А главное – постановка даст возможность:

  • ответить на вопросы о здоровье и счастье;
  • узнать об интуиции и проявлении "шестого чувства";
  • дегустировать еду, приготовленную в чистом сознании;
  • наблюдать игру актеров Георгия Кузубова и Алексея Черных;
  • слушать музыку потомственной арфистки Anneya;
  • наблюдать музыкальное шоу на "необычных инструментах" от Playtronica;
  • следить за хореографией коллектива Scotch.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 25 ноября в 16:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

[URLEXTERNAL=http://online.m24.ru/]Следим за самыми значимыми культурными событиями города и ведем трансляции из центра событий[/URLEXTERNAL]
