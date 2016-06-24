LIVE: визитная карточка Театра "Модернъ" "Дорогая Елена Сергеевна"

27 июня, в День молодежи, Театр "Модернъ" познакомит гостей со своей первой постановкой "Дорогая Елена Сергеевна". Зрители увидят отрывки из спектакля, рассказывающего о взаимоотношениях учителей и учеников в конце XX века. Чуть позже на сцену выйдет художественный руководитель театра, народная артистка России Светлана Врагова и поведает об оглушительном успехе постановки в России, Европе и Америке. Беседу об особенностях спектакля поддержит исполнитель главной роли, заслуженный артист России Олег Царев.

Смотрите прямой эфир на портале Москва онлайн 27 июня с 17:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Когда: 27 июня, с 17:00

27 июня, с 17:00 Где смотреть: Москва онлайн



