Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июня 2016, 14:12

Культура

LIVE: визитная карточка Театра "Модернъ" "Дорогая Елена Сергеевна"

27 июня, в День молодежи, Театр "Модернъ" познакомит гостей со своей первой постановкой "Дорогая Елена Сергеевна". Зрители увидят отрывки из спектакля, рассказывающего о взаимоотношениях учителей и учеников в конце XX века. Чуть позже на сцену выйдет художественный руководитель театра, народная артистка России Светлана Врагова и поведает об оглушительном успехе постановки в России, Европе и Америке. Беседу об особенностях спектакля поддержит исполнитель главной роли, заслуженный артист России Олег Царев.

Смотрите прямой эфир на портале Москва онлайн 27 июня с 17:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.


[URLEXTERNAL=http://www.m24.ru/videos/114537]Урок акробатического рок-н-ролла в МУЗЕОНе[/URLEXTERNAL]
Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро , Москва онлайн
спектакли прямые трансляции Театр Модерн Москва онлайн Москва онлайн: спектакли театры актеры смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика