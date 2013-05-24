Огненный фестиваль уличных театров объединит артистов со всей России

Фото: М24

Четвертый фестиваль уличных театров "Вселенский Карнавал Огня" пройдет в Москве 31 мая. В рамках красочного действа вы увидите огненные и театральные постановки, которые представят артисты из разных городов России.

"Древнее искусство укрощения огня в настоящее время превратилось в грандиозное шоу и одно из самых диковинных направлений в современном искусстве хореографии и трюков. Это прочный союз, где актер и огонь едины в своем выражении, что создает неподражаемое, яркое и магическое зрелище", - сообщили организаторы.

В программе – парад участников, карнавальное шествие, фаер-батлы, театральные перформансы, фейерверки, клоунада, каскадерские трюки.

Добавим, что "Вселенский Карнавал огня" - это авторская работа "Master" Панина.

Победителей определят в номинациях "Лучшее огненное шоу", "Лучший уличный перформанс", "Лучшее пиротехническое шоу", "Лучшее шоу визуальных спецэффектов". В жюри - режиссер и актер Георгий Делиев, актер и кинорежиссер Иван Охлобыстин, каскадер и постановщик уличных шоу - Angel Plana (Испания), актер театра и кино Владимир Епифанцев, художник Никас Сафронов, актер и поэт Никита Джигурда.

Фестиваль пройдет в крепости "Сетуньский Стан". Начало – в 21.00.