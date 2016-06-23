Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня 2016, 17:21

Культура

LIVE: остросюжетный танцевальный спектакль "Евгений Онегин" в МУЗЕОНе

25 июня в МУЗЕОНе театр Le Cirque De Сharles La Tannes покажет остросюжетный музыкальный спектакль по мотивам произведения Пушкина "Евгений Онегин". Авторы проекта, режиссеры и исполнители – Илья Барабанов, Алексей Розин и Сергей Щедрин. Хореограф – Ирина Галушкина

Ранее создатели этой постановки уже пробовали себя в променад-спектаклях, документальном и экспериментальном жанрах. На этот раз они обратились к танцу, а в основу сюжета заложили ключевые события романа Александра Пушкина. Авторы проекта не стали менять классический текст, они лишь добавили динамики с помощью contemporary-хореографии, видеоарта и живой музыкой.

Смотрите прямой эфир на портале Москва онлайн 25 июня с 22:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.


[URLEXTERNAL=http://www.m24.ru/videos/115588]Чтения стихотворений Пушкина в МУЗЕОНЕ[/URLEXTERNAL]
Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро , Москва онлайн
спектакли прямые трансляции Москва онлайн театры смотреть онлайн на m24.ru Парк искусств МУЗЕОН

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика