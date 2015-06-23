Перформанс онлайн: силу либидо и мортидо изобразят средствами предметного театра

Фото: M24.ru/Виктория Виатрис
26 июня молодые актеры IX Международной летней театральной школы СТД РФ покажут в Столешниковом переулке уличный перформанс "Мортидо. Радуга судорог". Режиссеры – Юрий Квятковский и Максим Диденко.
Если верить классической теории психоанализа, то в основе человеческой личности лежат два фундаментальных побуждения: креативное (либидо) и деструктивное (мортидо). Молодые актеры из России и стран СНГ расскажут о писателе, чье мортидо победило инстинкт самосохранения и стало возбудителем творческих процессов. Труппа использует в своем представлении изобразительные средства и приемы, характерные для физического театра, перформативного искусства, пантомимы и прочих элементов предметного направления.
Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 18.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 26 июня в 18.00
- Что: уличный перформанс
- Кто: Урсула Глобочник, Иван Горбунов, Вадим Дзюба
- Кому смотреть: любителям предметного театра