23 июня 2015, 15:25

Перформанс онлайн: силу либидо и мортидо изобразят средствами предметного театра

Фото: M24.ru/Виктория Виатрис

26 июня молодые актеры IX Международной летней театральной школы СТД РФ покажут в Столешниковом переулке уличный перформанс "Мортидо. Радуга судорог". Режиссеры – Юрий Квятковский и Максим Диденко.

Если верить классической теории психоанализа, то в основе человеческой личности лежат два фундаментальных побуждения: креативное (либидо) и деструктивное (мортидо). Молодые актеры из России и стран СНГ расскажут о писателе, чье мортидо победило инстинкт самосохранения и стало возбудителем творческих процессов. Труппа использует в своем представлении изобразительные средства и приемы, характерные для физического театра, перформативного искусства, пантомимы и прочих элементов предметного направления.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 18.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 26 июня в 18.00
  • Что: уличный перформанс
  • Кто: Урсула Глобочник, Иван Горбунов, Вадим Дзюба
  • Кому смотреть: любителям предметного театра

