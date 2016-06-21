LIVE: новеллы грустного клоуна оживают в спектакле студентов ГИТИС

24 июня в Библиотеке имени Достоевского состоится спектакль по мотивам новелл клоуна-мима и писателя Леонида Енгибарова. Роли исполнят студенты ГИТИС, которые занимаются в мастерской народных артистов России Михаила Левитина и Михаила Филиппова. Режиссер-постановщик – Алевтина Пузырникова. Актеры – Екатерина Виноградова и Мария Глянц.

Леонид Енгибаров известен советским зрителям амплуа грустного клоуна, укрывавшегося от дождя под дырявым зонтиком. Спектакли с участием мима проходили как в городах СССР, так и за границей. Также артист сыграл клоуна Леню в фильме "Путь на арену" и исполнил немого пастуха в фильме Сергея Параджанова "Тени забытых предков". Мало кто знает, что Леонид писал умные, жизнелюбивые и добрые новеллы.

Смотрите прямой эфир на портале Москва онлайн 24 июня с 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

