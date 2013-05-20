В "Гоголь-центре" поставят современных "Идиотов" Ларса Фон Триера

Фото: gogolcenter.com/

24 мая в Гоголь-центре пройдет состоится Кирилла Серебренникова "Идиоты" по мотивам одноименного фильма Ларса фон Триера. Один из персонажей спектакля, живущий в комунне, как-то говорит: "У идиотов хватает денег, чтобы повалять дурака, а я не могу поидиотничать и самую малость". После чего главные герои помогают друг другу найти в себе "внутреннего идиота".

Они достигают такого душевного состояния, когда им не нужны деньги, так как у них есть "неисчерпаемая жила идиотизма". Тогда они выходят на публику и знакомят богатое общество с дураками в себе. Буржуа пугаются, но терпят "ущербных", обращаясь к ним брезгливо и с ноткой вежливости.

В спектакле действие перенесено в современную Москву, однако не буквально. Поводом для переосмысления оригинала послужили особый русский менталитет, а также политический и социальный контекст.

Драматург Валерий Печейкин ищет прямо во время репетиций такие ситуации, в которых могут оказаться ущербные в столице. Таким образом, главным инструментом становится импровизация.

Напомним, серия постановок по киносценариям зарубежных фильмов в "Гоголь-центре" началась со спектакля "Братья". В рамках тематических показов зрителям также представят "Идиотов" Кирилла Серебренникова на основе ленты Ларса Фон Триера и "Страх съедает душу" Владислава Наставшева по мотивам Райнера Вернера Фассбиндера.

Начало спектаклей - в 20:00, стоимость билетов - от 1500 рублей.

Билеты на спектакли и другие мероприятия вы можете приобрести на нашем сайте.

$2