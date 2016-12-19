"Москва онлайн" покажет ледовое шоу "Чипполино" на площади Революции

19 декабря площадь Революции превратится в "Волшебный ледовой театр", гости которого увидят ледовое шоу "Чипполино" по одноименной сказке итальянского писателя Джанни Родари. Земляничка, Вишенка, сеньор Помидор и другие персонажи сказки оживут под музыку советского и российского композитора Карена Хачатуряна. Над постановкой работал пятикратный чемпион США и двукратный победитель Чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 19 декабря в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.