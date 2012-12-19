В "Музеон" привезут около 40 фантастических елок

Фото: ИТАР-ТАСС

Праздничный проект "Елка-парк" откроется в "Музеоне" 22 декабря. На площадке перед Третьяковской галереей посетителям продемонстрируют почти 40 фантастических елок. Здесь можно увидеть хвойное дерево, укутанное в плед и читающее книгу, хип-хоп елку-микрофон, а также литературную и архитектурную елки.

Свои елки на центральной аллее парка также представят столичные департаменты и сам "Музеон", подготовивший шумовую инсталляцию "Девятый Вал" и инсталляцию-флюгеры "Снежинки", сообщили организаторы проекта.

В этот же день москвичи будут участвовать в постановке спектакля "Самая сказочная сказка" и в мастер-классах по украшению елок из простых материалов. Также в программе - праздничное шоу с участием барабанщиков из DRUMTRAIN, артистов уличного театра "Огненные люди" и Оркестра елок.

Такая насыщенная новогодняя программа ожидает гостей парка вплоть до 9 января. Вход на творческие площадки бесплатный.