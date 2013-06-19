В честь юбилея Ольги Прокофьевой поставят спектакль "Дядюшкин сон"

Ольга Прокофьева в спектакле "Дядюшкин сон". Фото: mayakovsky.ru
28 июня в честь юбилея актрисы театра и кино Ольги Прокофьевой в театре Маяковского сыграют бенефисный спектакль "Дядюшкин сон", поставленный по одноименной пьесе Федора Достоевского.
Актриса превосходно играет в постановке роль Марии Москалевой, первой дамы города Мордасова. Желая попасть в великосветские круги, Москалева пытается сосватать за престарелого богатого князя свою 23-летнюю дочь.
Ольга Прокофьева родилась 20 июня 1963 года в городе Одинцово Московской области. В 1985 году, сразу после окончания ГИТИСа, ей предложили выступать с труппой театра Маяковского.
Свою первую кинороль актриса сыграла в 1990 году в фильме "Униженные и оскорбленные" Андрея Эшпая. Следующей картиной с участием Прокофьевой стал фильм "Московские каникулы" Аллы Суриковой. Всего же на счету актрисы около 30 ролей в кино и телесериалах, а также порядка 13 ролей в театре Маяковского. Звание заслуженной артистки России Прокофьева удостоилась в 2001 году.
Премьера спектакля "Дядюшкин сон" состоялась 4 сентября 2012 года.
Начало спектакля - в 19:00, стоимость билетов - от 600 рублей.
Напомним, билеты на спектакли вы можете приобрести на нашем сайте.
Сайты по теме