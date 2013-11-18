Фестиваль NET: искусство миниатюры и эксперименты с пространством

Фото: ИТАР-ТАСС

Фестиваль NET (Новый Европейский Театр) стартовал в Москве накануне и будет продолжаться до 4 декабря. В этом году тема – "От спектакля к перформансу". Зрители увидят работы как мастеров, так и тех, чьи имена еще не стали достоянием гласности.

Открыл фестивальный показ спектакль KING SIZE швейцарского "Театра Базель". Постановка, сформированная из множества музыкальных отрывков, - плод труда режиссера Кристофа Марталлера.

В последующие дни будут играть "Волшебную флейту" (театр "Бюф Дю Нор", Франция; режиссер Питер Брук), "Педагогическую поэму" (театр "NO99", Эстония; режиссер – Тийт Оясоо), Memento Mori (Театр "Женвилье", Франция; режиссер - Паскаль Рамбер), "Эффект Сержа" (компания "Вивариум студио", Франция; режиссер – Филипп Кен). С подробным расписанием можно ознакомиться здесь.

Спектакли будут ставить на четырех площадках: в Театре наций, в центре имени Мейерхольда, во Дворце на Яузе и в Боярских палатах СТД, сообщили организаторы.

"Мой большой спектакль"

Говоря о своей работе, режиссер Давид Эспиноза отметил, "Мой большой спектакль" - то, что я хотел бы создать, будь у меня самый большой театр в мире, 300 актеров на сцене, военный оркестр, рок-группа, животные, машины, вертолет".

И мастеру удалось добиться нужного эффекта. Правда рассчитано шоу на 20 зрителей. Эспиноза собственным примером доказывает, создать качественное сценическое действие с минимальными финансовыми затратами – по силам каждому талантливому режиссеру.

Акцент с "Моем большом спектакле" – на миниатюре.

Фото: netfest.ru/

"Небольшая группа зрителей сидит за столом вместе с актером, который манипулирует фигурками и предметами, как будто дело происходит на сцене, - поясняет Эспиноза. - Вся сложность проекта заключалась в том, чтобы сделать упор на его сценичность, сочетая несколько смысловых уровней на уровне объекта и драматургии, уходя тем не менее от логики повествования и восприятия предметов как сценографии".

Спектакль идет на испанском языке с синхронным переводом. Продолжительность – 60 минут.

Оценить эксперимент испанского театра "Эль Локаль" можно 27, 28, 29, 30 ноября и 1 декабря. Начало в 19.00 и в 21.00. Спектакль покажут в Боярских палатах СТД.

"Падение/я"

Спектакль разрушает привычное представление о визуальной и акустической топологии. Видео-художник Паолдо Пакини и композиторы Михаэль Жаррель, Мартен Маталон и Рафаэль Сендо создали искусственное пространство, которое расширяет вертикальное измерение.

Наблюдать за происходящим зритель будет на двух больших вертикальных экранах. Расположены они друг напротив друга и предназначены для синхронного показа HD-проекций. При этом зрительные образы движутся сверху вниз, что создает эффект неустойчивости.

Звуковая инсталляция станет доступной благодаря 16 громковорителям.

Фото: netfest.ru/

"Зрителю и слушателю предлагается своего рода "исследование бездны", возможность избежать падения в нее, будь это катастрофа, необратимые изменения в ряде человеческих поступков или процесс разложения органической ткани", - отметили организаторы проекта.

Спектакль длится в течение 60 минут.

Постановку российского ансамбля "Студия новой музыки" можно увидеть 28 ноября в 20.00 в центре имени Мейерхольда.