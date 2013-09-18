В рамках фестиваля "Протеатр" свои спектакли покажут 12 особых театров

Фото: proteatr.ru

С 23 по 29 сентября в столице пройдет V Всероссийский фестиваль особых театров "Протеатр". На нем покажут лучшие спектакли российских и зарубежных особых театров. В этом году в конкурсе видеоспектаклей задействовано 90 театральных коллективов. Всего в фестивале примут участие 12 особых театров из 10 городов России и бывшего СНГ.

В рамках основной программы фестиваля, которая пройдет в Культурном центре ЗИЛ, пройдут спектакли, мастер-классы, творческие встречи "Мастера сцены – особому театру", лабораторные показы и встречи.

Открытие и закрытие фестиваля состоится в Московском театре драмы и комедии на Таганке. Спектаклем-открытием станет постановка "Белое на черном" по автобиографическим романам Гальего "Белое на черном" и "Я сижу на берегу". Она расскажет о становлении личности, мужестве и маленьких победах.

24 сентября в рамках Лабораторного показа представят спектакль "Я-глухой". Он основан на реальных историях из жизни глухих людей. Актеры делятся со зрителем самыми сокровенными мечтами и ожиданиями, печалями и сомнениями.

27 сентября в КЦ ЗИЛ покажут спектакль "Без права на ангела". Постановка состоит из этюдов, созданных по мотивам лирики Вертинского "Желтый ангел". В ней поднимаются вопросы взаимоотношения и взаимовлияния личности и общества.

29 сентября в рамках закрытия фестиваля представят постановку "Дай мне еще секунду". НА ее создание коллектив вдохновила поэзия испанского танцора, поэта с синдромом Дауна Хосе Мануэля Муньоса. В своих текстах автор создал "мир мечты", благодаря которому он развивается как человек и художник.