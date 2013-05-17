Спектакли Чеховского фестиваля покажут в регионах - Валерий Шадрин

Чеховский фестиваль стартует в Москве

В этом году традиционный театральный Чеховский фестиваль впервые порадует зрителей полноценной региональной программой "Спектакли XI МТФ им. А.П. Чехова и международные проекты Чеховского фестиваля в городах России и в Риге". Однако практика показала, привезти в отдаленный уголок страны постановку из столицы не так-то просто. Одна из основных проблем – нехватка технических средств.

"Во-первых, технически ни один театр не оснащен современным оборудованием. Во-вторых, - деньги. Главное, чтобы регионы поняли, на что надо тратить. Проблему решили в Екатеринбурге, в Самаре, Воронеже, Новосибирске", - рассказал на пресс-конференции генеральный директор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин.

Еще один камень преткновения – современный зритель не может ориентироваться в театральной сфере, а потому не знает, какой спектакль выбрать.

По словам Шадрина, программа фестиваля ежегодно формируется в результате тесного сотрудничества России с зарубежными партнерами – это театры Франции, Англии, Германии, США.

Поставить зарубежный спектакль – удовольствие дорогое. 1/3 средств в копилку фестиваля поступает из бюджета Минкультуры, 1/3 – правительства Москвы и столько же составляет вклад самого фестиваля, который формируется за счет выручки.

Открывать фестиваль в этом году будет внук Чарли Чаплина Джеймс Тьере, который представит столичной публике спектакль "Рауль" из репертуара французского театра "Компания Майского жука". Талантливый мим, комик, акробат, танцовщик и поэт прежде уже представлял москвичам свою работу – "До свиданья, зонтик".

"Я очень ценю романтизм и остроту чувств московских зрителей. Не всегда можно встретить такую восприимчивую публику. Я задумал этот спектакль как дань уважения и признания театру", - отметил Тьере, подчеркнув, что обычно он не любит говорить о своих спектаклях, так как "театр объясняет себя сам".

Добавим, что XI Международный театральный фестиваль имени А.П. Чехова, который в этом году отмечает 20-летний юбилей, пройдет в Москве с 19 мая по 17 июля. Зрителям представят спектакли из 15 стран мира. Свои работы на столичных площадках покажут Джеймс Тьерри-Чаплин (спектакль "Рауль"), Робер Лепаж ("Карты!.Пики"), Сильви Гиллем (6000 Miles Away), Дэвид Мартон ("Небесная гармония") и другие известные артисты.

Помимо регионального раздела зрителей ждет программа московских театров, посвященная памяти Петра Фоменко и мировая серия.

Панасенко Алла