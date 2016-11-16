"Москва онлайн" покажет мюзикл "История любви" (ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА)

Фото: zilcc.ru

20 ноября театральная компания "Имэджин Продакшнс" приглашает в Культурный центр ЗИЛ на премьеру мюзикла "История любви". Произведение поставлено по одноименному роману Эрика Сигала, который вышел в 1970 году и очень скоро стал бестселлером в 33 странах.

В основе сюжета – трогательная история любви, разворачивающаяся между богатым студентом Гарварда Оливером Бэрреттом и талантливой пианисткой, дочерью эмигранта из Италии Дженни Кавиллери. Они абсолютно разные. Он спортсмен и плейбой, она возвышенная интеллигентка, у каждого свои увлечения, мечты и цели. Случай сводит их вместе, возникает большое чувство. Однако ни одна мелодрама не бывает без слез, преград и трудностей.

Режиссер спектакля, автор русского текста пьесы и песен – лауреат российской национальной театральной премии "Золотая маска" Алексей Франдетти.

Художник-сценограф – лауреат театральной премии "Золотая маска" Тимофей Рябушинский.

Музыкальный руководитель постановки – Армен Погосян.

Автор костюмов в стиле Америки 50-60 годов – Анастасия Бугаева.

Художник по свету – Иван Виноградов.

Гример – Марина Дьякова.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 20 ноября в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

[URLEXTERNAL=http://online.m24.ru/]Следим за самыми значимыми культурными событиями города и ведем трансляции из центра событий[/URLEXTERNAL]