Нижегородский театр "Zooпарк" приедет с гастролями в Москву

ИТАР-ТАСС

С 16 по 19 августа в Москве пройдут гастроли независимого нижегородского театра "Zooпарк", сообщает РИА Новости.

На сцене театра имени Булгакова гости столицы покажут три спектакля: "До завтра!" по пьесе японского драматурга и сценариста Коки Митани, "Что случилось в зоопарке?" по пьесе американского классика Эдварда Олби и "Человек-подушка" Мартина МакДонаха.

По словам одного из руководителей театра Льва Харламова, спектакль "Что случилось в зоопарке?" стал дебютной работой творческого коллектива. Режиссер Ирина Зубжицкая создала оригинальную постановку в жанре "сеанс одновременной игры".

"Пьеса Олби написана так, что один герой доминирует, все время говорит, а другой слушает. Нам хотелось, чтобы два героя существовали одновременно", - пояснил Харламов.

Всего в репертуаре театра "Zooпарк", начавшего свою работу в 2003 году, семь спектаклей. Один из них - детский.