Спектакль "Антракт" покажут в Театре Луны

Спектакль "Антракт". Фото: Ольга Кузнецова

Спектакль "Антракт" по пьесе одесского драматурга Александра Марданя представят в Театре Луны 27 марта. Режиссер Наталья Когут, ученица Романа Виктюка, отмечает высокую степень реалистичности сюжета. Это спектакль о людях, профессиях, поисках смыслов, причинах неудовлетворенности жизнью.

Зрителей ждет "театр в театре", так как действие "Антракта" разворачивается на подмостках в небольшом провинциальном городке. Жизнь здесь идет своим чередом – артисты играют "Три сестры", выясняют отношения за кулисами, интригуют и сплетничают. Худрук и директор театра Петр на перепутье, с одной стороны – тяга к высокому искусству, с другой – "проза жизни" и поиски денег для театра, сообщили в Театре Луны.

Однажды в городок возвращается известный режиссер Павел. Он планирует поставить на "малой родине" скандальную пьесу, а еще – встретиться со старыми товарищами, вместе с которыми когда-то начинал творческий путь, с прежде любимыми женщинами, с родными. Для Павла эта поездка своеобразный жизненный антракт, возможность переосмыслить существование, подумать о будущем.

"Этот спектакль кардинально отличается от тех, что мы играем в Театре Луны, поэтому я с удовольствием взялся работать. Это драма. Там есть места, где и улыбнуться можно, но не сказать, что это комедия. Это драматический спектакль об актерах, об их взаимоотношениях, об отношениях с режиссером, директором – все то, что нам близко", - отметил исполнитель главной роли Михаил Полосухин.

Премьера "Антракта" в Театре Луны состоялась 8 мая 2013 года.