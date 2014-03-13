Уличный театр "Высокие братья": как работают мимы и ходулисты

"Высокие братья". Фото: vk.com/club10296390

С наступлением весны на улицах Москвы то тут, то там появляются артисты в ярких костюмах: факиры, ходулисты, мимы и клоуны. Многие из них входят в состав трупп уличных театров. Корреспондент M24.ru пообщалась с художественным руководителем театра ходулистов "Высокие братья" Денисом Васильевым о том, почему уличные театры считаются нерентабельными, чем они отличаются от репертуарных, и как артистам удается развеселить публику.

- Денис, что стало отправной точкой для старта проекта "Высокие братья"?

- Мы существуем с 2007 года. Изначально акцент делали на ходули. Но в какой-то момент нам стало тесно в этих рамках, поэтому решили добавить пеших персонажей, духовые инструменты, занялись клоунадой. В итоге получился большой передвижной карнавальный аппарат. Мы – веселые человечки, которые бегают, прыгают и всех смешат. Помню, как выходили в Камергерский переулок и собирали народ.

- На какие средства существует ваш театр?

- По стечению обстоятельств нас никто и никогда не поддерживал. Мы на самофинансировании.

- Денис, затратно ли содержать уличный театр?

- Да. Жаль, что на сегодняшний момент у нас в стране нет какого-то культурного центра, школы и базы уличных театров. Думаю, Вячеслав Полунин мог бы в этом деле помочь.



Уличный театр – это не тот театр, который работает на шляпу. Это не маленький вагончик и артисты в грязных костюмах.

Когда наш театр остался без помещения, я обратился за помощью в ряд модных московских культурных кластеров. Они сказали, что мы им не интересны, так как не особенно платежеспособны. Хотя 50 тысяч в месяц за себя можем заплатить всегда. В итоге сами ищем пространства и помещения, а также людей, которые будут нам помогать.

- Сколько человек в труппе "Веселых братьев"?

- Основной состав – 12 человек.

- И кто эти люди? Как проходил набор в ваш театральный коллектив?

- В труппе наши старые друзья по театральному, цирковому училищу. В первую очередь мы работаем с людьми, которым интересно направление уличного искусства.

- Денис, в чем преимущества уличного театра?

- Улица – это в первую очередь свобода, огромные возможности для самореализации. На драматическом спектакле зритель обычно сидит, скажем, в пяти метрах от артиста. А в нашем случае зритель становится непосредственным участником самого действия. И, как бы абсурдно это не звучало, но зритель любит смеяться над зрителем, а на наших выступлениях посмеяться можно вволю.

- Получается такой уличный интерактив?

- Интерактив с определенной долей постановочной части. Уличный театр – это, конечно, импровизация.

- "Высокие братья" выступают с какой-то периодичностью? У вас есть репертуар?

- Даем один-два спектакля в месяц. Выходим на улицу, когда решаем, что пришло время. Это дни, когда все артисты свободны. Мы нормально относимся к корпоративам, выступаем также на них, чтобы сшить новые костюмы и отбить аренду.

И, само собой, активно работаем на фестивалях, благо сегодня они активно развиваются. Происходит это не только благодаря Полунину. Например, сейчас ребята из Архангельска делают замечательный фестиваль уличного театра, которому в этом году исполняется 20 лет. В Москве есть замечательная компания "Яркие люди", которые, мы надеемся, окончательно займут нишу уличного театра и доведут его до профессионального уровня. Хотя наш уличный театр не хромает. Он с богатой школой. Можно вспомнить актера Волкова и его карнавалы в 1759 году. Вся история уличного театра берет начало с тех времен.

- То есть вы сейчас театр стационарный?

- Да. Не так давно столкнулись с проблемой – буквально полтора месяца назад оказались на улице. Хотя мы вполне платежеспособны.

- Что случилось?

- Здание на Бауманской отдали на реконструкцию. Там у нас был уютный дом, хорошая студия, которую мы совместили с Музеем немого кино.

- Где сейчас репетируют "Высокие братья"?

- По соседству с театром Российской армии.

- Чем или кем вы вдохновляетесь, создавая спектакли?

- На первом месте у нас великий актер Бастер Китон. Немножко взяли от нашего русского писателя и поэта Даниила Хармса. Основной критерий для нас – комический план и доля абсурда. Но театром клоунады называть себя не можем, потому что клоунада – сложный и серьезный жанр. Мы стремимся к нему, учимся. Очень важно, чтобы зритель смеялся, ведь на спектакле запоминаются комические моменты. И вдвойне выигрывают постановки, которые одновременно трогательны и смешны. Такие вещи и делал Бастер Китон.

- За работой коллег следите?

- Не только следим, мы даже выступаем вместе. Мы, например, являемся частичкой театра "Огненные люди" - дружественного нам коллектива. Также работаем с ребятами из Санкт-Петербурга "Странствующие куклы господина Пыжо". Я считаю их одним из самых профессиональных уличных коллективов в России. Еще хочется отметить мощный экспериментальный театр "Ликвид". В копилке этого коллектива "Золотая Маска" в области инноваций. Также назову московский Театр Вкуса.

- Как оцениваете перспективы развития уличных театров в столице?

- В 2014 году в Москве пройдет несколько больших фестивалей уличных театров. Надеюсь, это мероприятие обратит внимание представителей департамента культуры на уличные коллективы.

В последние три года уличный театр стал модным. Но это большая ошибка. Нужно вкладывать в выступления душу и сердце. Мы живем этим искусством 24 часа в сутки. В итоге наши труды заметили. Было очень приятно, когда позвонили из Олимпийского комитета и пригласили нас выступать.

Алла Панасенко