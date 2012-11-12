Королевский Шекспировский театр приезжает на гастроли в Москву

В Москву приехал Королевский шекспировский театр

В российскую столицу после полувекового перерыва вновь приезжает Королевский Шекспировский театр, гастроли которого пройдут с 14 по 17 ноября. На сцене МХТ имени Чехова трупа из Великобритании покажет свою версию "Юлия Цезаря". В основу постановки легли события "арабской весны" 2010-2011 годов.

По задумке режиссера Грегори Дорана действие разворачивается в современной Африке.

"Следя за событиями прошлогодней "арабской весны", мы поняли: главный вопрос не в том, когда свергнут Каддафи. А в том, что случится после его свержения. Лидеры захватывают власть на волне популярности и становятся самовластны. Потом чувствуют, что теряют контроль. И приходит новый лидер, еще жестче. Часто - военный диктатор. Иногда дело идет к гражданской войне. Шекспир прав: эта история повторится вновь и вновь, в еще неведомых миру странах", - отмечает Доран.

Премьера "Юлия Цезаря" состоялась в мае. Летом спектакль представили на Всемирном Шекспировском фестивале.

История Королевского Шекспировского театра началась в 1879 году. Он был основан в Стратфорде-на-Эйвоне – на родине Шекспира. За время существования театра на его сцену выходили признанные английские актеры: Вивьен Ли, Пол Скофилд, Джон Гилгуд, Лоренс Оливье. В разное время с театром сотрудничали режиссеры Питер Холл, Джон Бартон и Питер Брук.

Добавим, что гастроли Королевского Шекспировского театра проходят при поддержке Министерства культуры РФ и Британского Совета.