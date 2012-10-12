Театр неслышащих актеров "Недослов" откроет сезон пьесой по Р. Баху

Фото: nedoslov.ru

Театральный проект неслышащих актеров "Недослов" открывает юбилейный, десятый сезон 13 октября.

В этот день театр покажет спектакль "Крылья даны всем" по мотивам повести-притчи Ричарда Баха "Чайка Джонатан Ливингстон".

В проекте "Недослов" заняты профессиональные актеры с нарушениями слуха. Он возник десять лет назад на базе одного из выпусков актерского факультета Государственного специализированного института искусств (ГСИИ).

"Крылья даны всем" - первый спектакль в репертуаре театра. В нем нет ни единого слова: содержание передается через мимику, жесты и танец. Спектакль получил хорошие отзывы зрителей в России, США, Канаде, Украине и Казахстане и завоевал призы на ряде театральных фестивалей.

По словам главного режиссера театрального проекта Екатерины Мигицко, десятый сезон станет для "Недослова" сезоном обновлений и поиска новых форм выражения. В частности, в этом сезоне в репертуаре появится два новых спектакля. "Кроме того, труппа театрального проекта пополнится свежей кровью — выпускниками актерского факультета ГСИИ 2012 года", - отмечает Екатерина Мигицко.

Постановку "Крылья даны всем" можно увидеть 13 октября в 19-00 на втором этаже ГССИ (метро "Студенческая", Резервный проезд, дом 10/12). Продолжительность - один час без антракта. Билеты можно приобрести на входе или забронировать по электронной почте nedoslov@mail.ru. Стоимость билета - 300 рублей.