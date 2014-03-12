Фестиваль "Карабас": как развивать детские частные театры Москвы

Спектакль "Съеденное время". Фото: funnybell.ru

Первый фестиваль детских независимых театров "Карабас" пройдет в Москве с 28 по 30 марта, а также 5, 6 апреля. Проект объединит десять частных театров: клуб и театр "Мастерская", "Домик Фанни Белл", "Творческое объединение 9", "Снарк", "Небольшой театр", "Ученый Медведь", мастерская сторителлинга Елены Новиковой – ЦИМ, "Трикстер", "Первый театр" и проект Бориса Драгилева.

Спектакли пройдут сразу на нескольких площадках: в театре имени Маяковского, центре современного искусства "Гараж", в ботаническом саду "Аптекарский огород", в Саду "Эрмитаж", и Саду имени Баумана.

"Цель проекта "Карабас" - более объемно рассказывать о каждом театре, воспитывать зрителя. По отдельности "Домик Фанни Белл", "Ученый медведь", "Снарк" - властям не интересны. А в рамках фестиваля мы сможем предложить более четкую программу, которая позволит претендовать на гранты", - рассказал художественный руководитель театра "Домик Фанни Белл" Андрей Поздняков.

Спектакль "Съеденное время". Фото: funnybell.ru

По мнению художественного руководителя театра "Снарк" Юрия Алесина, в столице частные детские театры активно развиваются с 2009 года. Однако творческие коллективы работают на самоокупаемости, финансовая поддержка со стороны минимальна. До недавнего времени негосударственные театры могли рассчитывать на гранты проекта "Открытая сцена", теперь же и этот источник финансирования под вопросом.

"Театральные продюсеры с частными театрами работать не хотят. Еще одна основная наша проблема – отсутствие площадки", - добавил Алесин.

При этом частные детские театры составляют достойную конкуренцию репертуарным. Первые более мобильны, спектакль ставят в среднем два-три месяца. Длинный цикл окупить довольно сложно.

"Спектакль "Съеденное время" почти год лежал на полке в Театре кукол – не было финансирования. Мы его поставили за три месяца. Бюджет спектакля составил 500-600 тысяч. Отмечу, что чем хуже работает репертуарный театр, тем лучше – частный, так как туда начинает стремиться зритель, которого привлекают оригинальные идеи", - сообщил Андрей Поздняков.

Еще одно преимущество частных театров – детские театральные студии. В рамках фестиваля "Карабас" организаторы также планируют проводить перед выступлениями артистов мини-лекции о театре.

К слабым местам независимых театров Поздняков отнес невозможность творческих экспериментов, которые чреваты дополнительными расходами. Так, авторские спектакли продаются хуже классических.

Спектакль "Съеденное время". Фото: funnybell.ru

"Негосударственным театрам требуется большее количество целевых грантов, и выделять их нужно не только на коммерческие проекты. Государство может помогать частным театрам за счет инфраструктуры. "Домик Фанни Белл" появился в Саду имени Баумана появился в рамках программы финансирования парков. Который реализует департамент культуры Москвы. Прежде «Домик» привлекал аудиторию в "Йога-центре", потом нас пригласили в Сад Баумана и произошло хорошее сращивание бизнеса и театра", - подчеркнул Поздняков.

Эксперт уверен, положение негосударственных театров улучшится после принятия закона "О меценатстве", который позволит бизнесменам финансировать театры с минимальным размером налоговой ставки. Поэтому одна из задач фестиваля "Карабас" - привлечение внимания к работе частных театров столичных предпринимателей.

Негосударственный театры уже поддержал репертуарный театр Маяковского, который предоставляет малую сцену для показа двух спектаклей фестиваля – "Баллада о маленьком буксире" и "Созвездие бродячих котов".

"Маяковка" давно делает шаги в сторону развития детского театра. В репертуаре появился детский спектакль "Мама-кот", а труппа пополнилась артистами- выпускниками ведущих театральных вузов, которым интересно работать в детских постановках. Мы заинтересованы привлекать молодых режиссеров для совместной работы. Для этого вместе с театром "Снарк" будем организовывать лаборатории, посвященные театру для подростков", - сообщила драматург, помощник художественного руководителя театра Маяковского Саша Денисова.