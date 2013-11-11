От 10 минут до 24 часов: истории самых коротких и длинных спектаклей

"Афиша": Восьмичасовой спектакль "Берег утопии" представят в РАМТ

Сколько часов вы готовы потратить на просмотр спектакля: два, четыре, а может, не более 10 минут? Легендарная постановка "Берег утопии", которую вновь можно увидеть на сцене РАМТа, идет не меньше восьми часов. Историю о жизни Герцена, Огарева и Бакунина рассказывают 68 актеров. Антракты условно называют обеденными перерывами. А вот в Театре.doc зрителям показали 15-минутный спектакль, придерживаясь принципа "Краткость – сестра таланта". M24.ru узнал о самых продолжительных и стремительных отечественных спектаклях. О разнообразии действий, трудолюбии актеров и мужестве зрителей – в нашем материале.



Начнем, конечно же, с "Берега утопии", показы которого возобновились с 9 ноября. Играют по понятным причинам всего три раза в сезон. Спектакль является детищем британского режиссера Тома Стоппарда. Шесть лет назад эта постановка заставила говорить о себе сотню московских зрителей. Именитый драматург поставил "Берег утопии" в Москве после успеха в Лондоне и Нью-Йорке.

Это история о Герцене, Огареве и Бакунине. Действие состоит из трех пьес ("Путешествие", "Кораблекрушение", "Выброшенные на берег"), слепленных в одну. Зрителям представят 35 лет из жизни главных героев. Отправной точкой является 1833 год. На фоне личных историй разворачиваются эпохальные исторические европейские и российские события.

Спектакль "Берег утопии". Фото: ИТАР-ТАСС

Герои встречаются в родовом поместье Михаила Бакунина – будущего анархиста. Здесь вам и Виссарион Белинский, и Николай Станкевич, и Иван Тургенев. Всех их объединяет приверженность немецкой идеалистической философии. Разговоры на острые политические темы, споры, человеческие слабости и горести – всего этого в спектакле с избытком.

Нелегко приходится актерам, играющим в "Береге утопии". Так, текст роли Ильи Исаева, который играет Герцена, занимает 90 листов. Наталью Герцену играет Нелли Уварова.

В 2004 году в "Школе драматического искусства" режиссер Игорь Яцко поставил спектакль длиною в сутки – "100 лет. День Леопольда Блума. Извлечение корня времени" по роману "Улисс" Джеймса Джойса.

Не спешите искать это название в нынешней афише театра, ибо не найдете – спектакль показывался единожды с 8 утра 17 июня до 8 утра следующего дня.

Главную роль исполнил Александр Огарев. Помимо него в постановке задействовали около сотни артистов, а также певцов и музыкантов.

Фото: ИТАР-ТАСС

Яцко решил внести в действие динамику, а потому предложил зрителям и артистам перемещаться по театру. Спектакль начался у билетных касс, затем публика посетила не только зрительный зал, но и гримерки, закулисье, театральные коридорчики.

Несмотря на сложность восприятия и масштабность оригинального произведения Улисса на различных театральных сценах ставят довольно часто. Главный герой – обыватель из Дублина по имени Леопольд Блум. Автор повествует об одном дне из его жизни. Блум отправляется на прогулку, в течение которой размышляет о смысле жизни, анализируя события повседневности.

В ноябре 1991 года питерский театр МДТ Льва Додина представил премьеру спектакля "Бесы" по произведению Достоевского. Играли в Германии. Додин выступил в качестве постановщика, который представил зрителям трехчастный спектакль, рассчитанный на целый день.

Спектакль "Бесы". Фото: mdt-dodin.ru/

В Санкт-Петербурге "Бесов" играли в течение дня 21 декабря 91-го.

"Сегодня, когда в России происходит, что происходит, нет нужды особенно комментировать актуальность пророческого романа Достоевского. Бесы и сегодня борются за власть, бесы объявляют войны, бесы начинают век обещаниями великих свершений и кончают великим крахом. Но не могут остановиться и снова, и снова рисуют величайшие иллюзии", - так комментировал выбор материала сам Додин, отмечая, что его театр "болен Достоевским".

Если вы думаете, что продолжительные спектакли – результат экспериментальной деятельности современных режиссеров, склонных эпатировать пресытившуюся искусством публику, спешим вас в этом разубедить. Долгие спектакли нередко встречались в репертуарах театров столетия тому назад. Чего только стоит комедия по библейскому сюжету "Есфирь, или Артаксерксово действо". Премьера состоялась 17 октября 1672 года в селе Преображенском под Москвой. В общей сложности спектакль шел 10 часов.

Минималистом в нашем списке оказался режиссер Дмитрий Волкострелков, который в декабре 2011 года поставил на сцене Театре.doc "Солдата" продолжительностью 10-15 минут. Постановка готовилась совместно с питерским театром Post.

Спектакль "Солдат". Фото: teatrdoc.ru

Актер Павел Чинарев прочитал текст Павла Пряжко в два предложения. Спектакль тут же был назван самым непродолжительным на российской сцене.

"Меня беспокоила тема о том, как солдат пришел в увольнительную. Я начал выстраивать какую-то историю – одну, вторую, третью. А потом понял, что не могу точно передать то, что хочу. Да, следую закону построения сюжета, ввожу каких-то персонажей, но, по сути, занимаюсь какой-то ерундой, совсем ухожу от того высказывания, которое мне необходимо. И вдруг я понял, что нужная мне форма – это два предложения, это единственный вариант", - объясняет идею Пряжко.

Кстати, спектакль был номинирован на премию "Золотая маска-2013" в разделе "Эксперимент".

