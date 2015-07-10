Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля 2015, 19:30

Культура

Театр "Сфера" представит премьеру спектакля "Чудаки и зануды"

Фото: spheratheatre.ru

26 июля в театре "Сфера" пройдет премьерный показ нового спектакля "Чудаки и зануды". Об этом сообщается на сайте департамента культуры Москвы.

Спектакль поставлен по повести шведского писателя Ульфа Старка и поэзии Тумаса Транстремера. Создание постановки занималась режиссер Юлия Беляева.

Шведский поэт Тумас Транстремер – один из крупнейших шведских поэтов XX века, лауреат Нобелевской премии и европейской поэтической Премии Петрарки. Его перу принадлежат 12 сборников прозы и стихотворений, переведенных на 60 языков.

Ульф Старк – известный шведский писатель, лауреат множества литературных премий. Его книги переведены на двадцать пять языков, и уже семь вышли на русском.

Место: театр "Сфера", сад "Эрмитаж", улица Каретный ряд, дом 3, строение 6

Время: 26 июля, 18.00

Цена: от 500 рублей

спектакли театр Сфера Чудаки и зануды

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика