На театральном фестивале "Октябрьский переворот" покажут 11 спектаклей

Фото: ИТАР-ТАСС

С 24 по 27 октября в Культурном центре "Москвич" пройдет театральный фестиваль "Октябрьский переворот". В рамках мероприятия покажут 11 спектаклей, четыре из которых - премьерные и один - в формате work-in-progress. Спектакли и интерактивные перфомансы пройдут сразу на шести площадках "Москвича", общая вместимость которых от 50 до 1000 человек.

Параллельно основной программе пройдет ретроспективный показ видеоспектаклей "Открытой сцены". Причем каждый из четырех дней фестиваля будет посвящен театральному эксперименту, драматическому, музыкальному, пластическому и детскому театрам.

На фестивале покажут самые различные независимые театральные проекты: от камерных спектаклей для детей до экспериментальных постановок молодых режиссеров новой волны.

Специальные гости - режиссеры Кирилл Серебренников и Михаил Угаров.

24 октября (день театрального творчества) откроет фестиваль спектакль "Вечера на хуторе близ Диканьки. Отменяются" от режиссеров мастерской Дмитрия Крымова. Постановка совсем не похожа на знакомый всем со школы текст, зато наполнена театральными и художественными ассоциациями, иронией и гротеском. А концовка застанет врасплох многих зрителей. Также в этот день покажут спектакль о существующих на равных бесплотных тенях и реальных людях. Режиссер постановки - Вячеслав Игнатов, хореограф - Денис Бородицкий.

25 октября (день драматического театра) начнется с выступления независимой творческой группы театра "Огненные люди", работающей в жанре уличного перформанса. Позднее будет показан work-in-progress спектакль Кирилла Вытоптова "В ожидании Годо" по пьесе Сэмюэля Беккета. Перед началом спектакля пройдет "Товарищеское обсуждение", на котором зрители смогут наблюдать за всем процессом создания спектакля - от замысла до воплощения – и стать соавторами режиссеров.

Кроме того, в этот день представят постановку Театра.doc "Зажги мой огонь". Спектакль состоит из этюдов жизни рок-идолов Джима Моррисона, Дженис Джоплин и Джими Хендрикса. Стоит отметить, что он является лауреатом премии "Золотая маска" в номинации "Эксперимент".

26 октября (день музыкального и пластического театра) состоится перфоманс "Бумажный театр" и пластический спектакль хореографа Олега Глушкова Aurora. Он поставлен по мотивам пьесы Тикамацу Мондзаэмона "Самоубийство влюбленных на острове небесных сетей". Позднее можно будет посетить хип-хоп вечеринку "Переворот? - Рэп у ворот!", организованную командой Московской хип-хоп академии.

27 октября (день театра для детей и молодежи) покажут детские спектакли "Колобок" Руслана Вольфсона, "Слон-концерт" Юрия Алесина и "Человек, который придумал снег" Арсения Эпельбаума. Премьера Арсения Эпельбаума - интерактивный театрально-образовательный проект "Академия театрального зрителя" – покажет детям в форме театрализованной лекции различные виды и жанры театра.

Стоит отметить, что в течение всех дней фестиваля с 18.00 до 00.00 на малой сцене "Москвича" будет проходить видеопоказ лучших спектаклей "Открытой сцены": "Пластилин" Кирилла Серебренникова, "ОбломOFF" Михаила Угарова и "Сны Катерины" Дмитрия Крымова.