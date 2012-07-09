В театре «Современник» готовятся к «ГенАциду»

Фото предоставлено театром "Современник"

В театре «Современник» 14 июля состоится открытый прогон готовящего к постановке спектакля «ГенАцид. Деревенский анекдот».

В основе спектакля лежит роман современного российского писателя Всеволода Бенигсена «ГенАцид», над инсценировкой и сценическим воплощением которого работали режиссер Кирилл Вытоптов и художник Нана Абдрашитова, сообщается в пресс-релизе театра.

Действие спектакля происходит в селе Большие Ущеры – типичном российском поселке с самогоном и мордобоем. Однако внезапно в жизнь его обитателей вмешивается «генацид» – Государственная Единая НАЦиональная Идея, обязывающая каждого жителя выучить наизусть произведение русской классики и сдать экзамен на его знание. Причем произведение не выбирается самостоятельно, а достается по распределению.

По ходу действия пьесы жители Больших Ущер проходят весь путь от раздражения и ненависти до понимания и абсолютной любви к литературе. Но как только эта любовь становится по-настоящему сильной и осмысленной, выясняется, что ГенАцид был на самом деле грандиозным экспериментом, поставленном над селом. А вот кем он был поставлен и зачем – можно узнать на самом спектакле.

В спектакле заняты: Илья Древнов, Дарья Белоусова, Ульяна Лаптева, Сергей Шеховцев, Светлана Коркошко, Елена Козина, Клавдия Коршунова, Полина Рашкина, Георгий Богадист, Владимир Суворов, Владислав Федченко, Евгений Павлов, Шамиль Хаматов, Евгений Матвеев, Дмитрий Смолев, Елена Миллиоти, Рашид Незаметдинов.