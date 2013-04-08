Фото: ИТАР-ТАСС

Историческое здание Малого театра закрывается на ремонт. Последний спектакль здесь прошел 7 апреля. Теперь труппа отправится на длительные гастроли.

По словам худрука Малого театра, народного артиста СССР Юрия Соломина, позиция руководства театра заключается в том, чтобы не закрывать основную сцену надолго, уточняет ИТАР-ТАСС.

Гастрольный тур театра начнется в Твери, где артисты выступят с 16 по 19 апреля. На 21 апреля намечен однодневный выезд в Кинешму. В мае актеры Малого театра посетят Баку, Саратов и Курск, а в июне - Сургут и Петрозаводск.

Кстати, до окончания сезона спектакли Малого театра в Москве пройдут в его филиале на Ордынке. Ближайший спектакль "Село Степанчиково и его обитатели" по Достоевскому состоится 14 апреля.