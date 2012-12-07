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Новости культурного мира

07 декабря 2012, 18:38

Сергей Юрский получил премию Станиславского за вклад в развитие театра

спектакли премии Олег Табаков Сергей Женовач Алексей Бородин Сергей Юрский

Сергей Юрский. Фото: ИТАР-ТАСС

В столице объявлены лауреаты Международной театральной премии Станиславского 2012 года. Их имена сообщил председатель жюри, художественный руководитель Молодежного театра Алексей Бородин.

Как сообщает РИА Новости, в номинации "Событие сезона" решено наградить сразу трех победителей. Это спектакль "Пристань" Римаса Туминаса, мемориальный музей "Мастерская Давида Боровского", рассказывающий об этом театральном художнике, и книга, посвященная спектаклям "Чайка" и "Три сестры" Анатолия Эфроса.

Премию в номинации "За выдающийся вклад в развитие российского театра" жюри единогласно присудило актеру Сергею Юрскому. А награду "За выдающийся вклад в развитие мирового театра" получат сразу два артиста — Мартин Вуттке и Клаус Мария Брандауэр.

Премия Станиславского присуждается с 1995 года актерам, режиссерам, театральным педагогам, исследователям и организаторам театрального дела за достижения в сценическом искусстве.

Вердикт выносит жюри, в которое входят видные деятели отечественного театра. Помимо Алексея Бородина, в нем состоят Олег Табаков, Сергей Женовач, Алексей Бартошевич, Константин Райкин, Людмила Максакова, Инна Соловьева, Зейнаб Сеид-Заде и другие.

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