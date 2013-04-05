В столице покажут новый спектакль для всей семьи "Тобио: Мастер кукол"

Фото: пресс-служба театра МОСТ
23 апреля на сцене театра "У Никитских ворот" впервые покажут одну из самых красивых лондонских сказок, которая поведает о путешествии мальчика Тима по волшебному миру.
Актеры театра МОСТ расскажут историю настоящей дружбы, способной изменить не только мир ребенка, но и взрослого.
Представление порадует зрителя яркими декорациями, экзотическими костюмами, богатой хореографией и оригинальной музыкой, написанной голливудским композитором Джионой Остинелли.
Действие спектакля разворачивается в Лондоне начала XX века. Маленький Тим разглядывал витрины магазинов подарков и кондитерских лавок, когда к нему подошел высокий господин в цилиндре – мастер кукол Тобио.
Он открыл Тиму двери в страну удивительных фантазий, и мальчик отправился в путешествие, полное восторга и приключений. Он и не думал мечтать о том, что попадет на берега Ганга, сцену Королевского театра "Ковент-Гарден" и уж тем более - на поле боя во время Гражданской войны в США.
Режиссером и автором идеи выступил музыкальный руководитель театра МОСТ Георгий Долмазян.
Начало спектакля – в 19:00.
