"Москва онлайн" покажет спектакль Ивана Вырыпаева о скорой смерти

4 ноября на Павелецкой площади участники акции "Ночь искусств" увидят постановку "Сентенции Пантелея Карманова". Это своего рода поэтический дневник молодого человека, которому во сне незнакомка предсказала смерть. Теперь юноша живет с осознанием того, что умрет через одиннадцать лет. Однако зрителей ждут не заумные и заунывные монологи, а остроумные заметки и искрометные бытовые зарисовки. Каждую из них можно назвать небольшим стихотворением в прозе, которое прозвучит с музыкой и песнями.

Автор постановки – Иван Вырыпаев. Текст разыгран режиссером-минималистом Зарой Антонян и актером Стивеном Окснером.

Смотрите прямую трансляцию спектакля на портале Москва онлайн 4 ноября в 19:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

