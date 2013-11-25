День матери отметили в Театре сатиры

Фото: ИТАР-ТАСС

Каждое последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. В этом году одной из площадок для проведения праздничных мероприятий стал Театр сатиры. Сюда, на Триумфальную площадь, приехали 1200 мам со всей Москвы. И пока самые главные в нашей жизни женщины ждали начала мероприятия, корреспонденту M24.ru удалось побеседовать с некоторыми из них.

Знакомьтесь – Людмила Бурова, мать двоих детей. Параллельно она участвует в деятельности "Московского совета молодых семей" в районе Ростокино. Как рассказала Людмила, "Совет" объединяет московские семьи для решения самых разных социальных проблем. И эта организация действует в 15 районах столицы. Людмила работает и общественной деятельностью приходится заниматься в свободное от службы и воспитания детей время.

У Натальи Сорокиной трое детей. Эта прекрасная женщина в своем районе Орехово-Борисово (Южное) организовала семейный клуб "Покров". Клуб опирается прежде всего на веру. В нем состоит 15 семей, в том числе и те, в которых растят детей с ограниченными возможностями. В клубе три секции. Леготека – для детей инвалидов, детская группа духовно-нравственного воспитания и театр. Объединение начало действовать в феврале этого года. И уже столкнулось с первыми трудностями. Самая главная из них - отсутствие специального помещения. Наталья Сорокина надеется, что город поможет ей и ее сподвижникам.

А вот и официальное чаепитие с заместителем руководителя департамента культуры Владимиром Филипповым. За столом собрались мамы-лауреаты. В том числе и мои недавние собеседницы.

Владимир Филиппов начал с поздравления в адрес мам: "Для каждого человека мама, это самый близкий человек. А вы занимаетесь еще и другими детьми. Самые теплые слова адресую вам, за то, что находите время и силы среди домашних дел. Желаю, чтобы ваши родные и близкие были всегда здоровы".

После официальной части начался разбор рабочих вопросов, которые касались проведения конкурса красоты среди многодетных мам и организации фестиваля семейных театров. Не за горами Новый год и вопрос о билетах на елку также активно обсуждался. Резонно, что бесплатные билеты на этот самый любимый взрослыми и детьми праздник должны предоставляться в первую очередь тем семьям, которые его купить не могут. Собравшиеся предложили, чтобы билеты распространяли общественники. Тут же прозвучали и возражения, ведь в каждом районе существует комиссия, которая этим занимается. И правительство Москвы уже постановило, что билеты на елку приобретают и распространяют управы районов.

Наболевший вопрос о помещении задала Наталья Сорокина. Пожаловалась на то, что не всех ее подопечных в силу их заболевания, можно пригласить на обычную елку. Владимир Филиппов пообещал взять ситуацию под свой контроль. Говорили и об оздоровительных детских лагерях, о цене на путевки в них, проблемах транспорта.

В беседе с журналистами Владимир Филиппов заявил, что самое главное для подобных общественных структур, это общение, помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Вечер продолжил спектакль Театра сатиры "Кошмар на улице Лурсин". Но прежде состоялось награждение прекрасных представительниц всех 11 округов столицы ценными. Владимир Филиппов зачитал со сцены обращение мэра Москвы Сергея Собянина, в котором прозвучали слова благодарности в адрес мам. И когда на сцену знаменитого театра за наградами поднимались мамы-лауреаты, зал встречал каждую из них бурными аплодисментами. Согласитесь, что аплодисменты эти заслужены.

Дмитрий Кафанов