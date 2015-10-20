В Театре имени Маяковского москвичи увидят премьеру спектакля "Фабрика слов"

Фото: m24.ru/ Игорь Иванко

19 и 20 декабря Театр имени Маяковского представит премьеру спектакля "Фабрика слов". Об этом сообщают организаторы.

Маленькие посетители познакомятся с "фабрикой", где нужно иметь целое состояние для того,

чтобы составить предложение. Несмотря на это, маленький мальчик, имея в запасе всего несколько слов, сумел сказать девочке о своей любви. Спектакль поставлен режиссером Ольгой Лапиной по сказке Аньес де Лестрад.

"Фабрика слов" составляет детскую часть репертуара Театра Маяковского – вместе со спектаклем "Мама-кот".