Владимир Познер и Андрей Макаревич сыграют в одном спектакле

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Телеведущий Владимир Познер и музыкант Андрей Макаревич сыграют в мультимедийном спектакле "Черт, солдат и скрипка" по мотивам "Истории солдата" Игоря Стравинского. Об этом сообщает РИА Новости.

Мировая премьера состоится 19 мая на сцене Концертного зала имени Чайковского в Москве в рамках фестиваля искусств "Черешневый лес".

Идея постановки принадлежит известному скрипачу и дирижеру Дмитрию Ситковецкому. Он признался, что мечтал поставить этот спектакль с 2010 года, после того, как увидел оперу Стравинского "История солдата".

В спектакле используются и другие работы Стравинского, например, отрывки из оперы "Мавра" и балета "Поцелуй феи".

Владимир Познер исполнит роль рассказчика, Макаревич – солдата, а Дмитрий Ситковский сыграет черта и скрипача.