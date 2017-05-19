Владимир Познер и Андрей Макаревич сыграют в одном спектакле

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе
Телеведущий Владимир Познер и музыкант Андрей Макаревич сыграют в мультимедийном спектакле "Черт, солдат и скрипка" по мотивам "Истории солдата" Игоря Стравинского. Об этом сообщает РИА Новости.
Мировая премьера состоится 19 мая на сцене Концертного зала имени Чайковского в Москве в рамках фестиваля искусств "Черешневый лес".
Идея постановки принадлежит известному скрипачу и дирижеру Дмитрию Ситковецкому. Он признался, что мечтал поставить этот спектакль с 2010 года, после того, как увидел оперу Стравинского "История солдата".
В спектакле используются и другие работы Стравинского, например, отрывки из оперы "Мавра" и балета "Поцелуй феи".
Владимир Познер исполнит роль рассказчика, Макаревич – солдата, а Дмитрий Ситковский сыграет черта и скрипача.
"История солдата" – это одно из его самых оригинальных и, к сожалению, наименее известных в России сочинений. Он написал ее в 1917 году на текст Шарля Фердинанда Рамю для трех исполнителей (Рассказчик, Солдат и Дьявол) и семи инструментов: скрипка, контрабас, фагот, корнет-а-пистон, тромбон, кларнет и перкуссия.
Сюжет основан на легенде о Фаусте и на старинной русской сказке из сборника, составленного Афанасьевым: бедный солдат продает свою душу воплощенную в скрипке дьяволу. Солдат взамен получает книгу, с помощью которой можно предсказывать будущее.