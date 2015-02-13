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13 февраля, 15:55

Спектакль-онлайн: “Кристофер и отец” в исполнении театра "особенных" людей

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Фото: предоставлено организаторами

17 февраля в Культурном центре "Москвич" театр-студия “Круг-II” покажет спектакль “Кристофер и отец”.

Театр-студия “Круг-II” – не только лауреат Национальной премии “Золотая маска-2014” и обладатель ряда других театральных наград, но и интересный проект, уникальность которого – актерский состав. В одной труппе объединили творческие усилия люди с особенностями развития, профессиональные актеры и специалисты в области психологической реабилитации.

Труппа под чутким руководством режиссера Андрея Афонина с успехом ставит музыкально-пластические спектакли вот уже 18 лет. Премьера спектакля "Кристофер и отец" состоялась в октябре 2014 года и стала ярким событием в театральной жизни Москвы.

В спектакле “Кристофер и отец” рассказывается трогательная история взаимоотношений аутичного мальчика Кристофера и его отца. Сценарий музыкально-пластической драмы создан из отрывков классических произведений Софокла, Шекспира, Эсхила, Сервантеса и правдивых историй, рассказанных десятью актерами с особенностями развития.

Смотрите прямую трансляцию спектакля на портале Москва онлайн в 19.00.

  • Когда: 17 февраля, 19.00
  • Что: спектакль на вечную тему – взаимоотношения отца и сына
  • Кто: театр-студия “Круг-II”
  • Кому смотреть: театралам и любителям оригинальных постановок
Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро Москва онлайн

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