Спектакль-онлайн: "Робинзон и дама без собачки"

Фото: предоставлено организаторами

6 февраля в Литературном музее имени Остроухова театр "Комедиантъ" покажет спектакль "Робинзон и дама без собачки".

Длительность спектакля всего 60 минут, но организаторы уверяют, что за это время зрители насмеются вдоволь. В детективный сюжет мастерски вплетена актуальная тема современности - знакомства через Интернет. Премьера спектакля состоялась 15 сентября 2014 года на теплоходе "Михаил Булгаков".

Автор юмористической пьесы и исполнительница главной роли – Алена Чубарова.

Прямую трансляцию комедии смотрите на портале Москва онлайн в 20.00.