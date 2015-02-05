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Культура

05 февраля 2015, 16:23

Спектакль-онлайн: "Робинзон и дама без собачки"

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Фото: предоставлено организаторами

6 февраля в Литературном музее имени Остроухова театр "Комедиантъ" покажет спектакль "Робинзон и дама без собачки".

Длительность спектакля всего 60 минут, но организаторы уверяют, что за это время зрители насмеются вдоволь. В детективный сюжет мастерски вплетена актуальная тема современности - знакомства через Интернет. Премьера спектакля состоялась 15 сентября 2014 года на теплоходе "Михаил Булгаков".

Автор юмористической пьесы и исполнительница главной роли – Алена Чубарова.

Прямую трансляцию комедии смотрите на портале Москва онлайн в 20.00.

  • Когда: 6 февраля
  • Что спектакль "Робинзон и дама без собачки"
  • Кто: Алена Чубарова
  • Кому смотреть: театралам и любителям ироничных детективов
Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро Москва онлайн

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