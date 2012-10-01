Форма поиска по сайту

01 октября 2012, 06:40

Культура

Театр "Современник" открывает 57-й сезон

Фото: ИТАР-ТАСС

Сегодня московский театр "Современник" открывает 57-й сезон одним из лучших спектаклей - "Три товарища" по Ремарку.

Первый новый спектакль - "ГенАцид. Деревенский анекдот" - зрители смогут увидеть уже 13 октября. Трагикомедия рассказывает об эксперименте по поиску национальной идеи, предпринятом в деревне Большие Ущеры. Над постановкой работают режиссер Кирилл Вытоптов и сценограф Нана Абдрашитова.

Вообще, весь нынешний сезон пройдет в "Современнике" под знаком молодой режиссуры, которую удалось "вырастить" благодаря проекту "Опыты", передает ИТАР-ТАСС.

Так, ориентировочно к январю 2013 года Екатерина Половцева представит зрителям спектакль "Посторонний" по одноименной повести Альбера Камю. Еще одна участница молодежной программы - режиссер из Литвы Габриэлла Туминайте работает над постановкой спектакля по пьесе Лессинга "Эмилия Галотти". Ориентировочная дата премьеры - первая половина декабря. Новой работой должен порадовать молодой, но уже очень известный режиссер Егор Перегудов - он приступает к репетициям пьесы Островского "Горячее сердце", которая войдет в репертуар Основной сцены "Современника".

Между тем сегодня исполнилось бы 85 лет основателю театра Олегу Николаевичу Ефремову. Утром труппа "Современника" отправится на Новодевичье кладбище почтить его память.

