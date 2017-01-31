Спецслужбы предотвратили теракты во время ЧМ по хоккею в Москве в 2016 году

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российским спецслужбам в минувшем году удалось предотвратить попытку теракта в Москве во время чемпионата мира по хоккею. Об этом заявил на брифинге первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин, передает РИА Новости.

По словам Кулягина, боевики, готовившие теракты во время спортивного турнира, были задержаны в Москве 2 мая.