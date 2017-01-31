Спецслужбы предотвратили теракты во время ЧМ по хоккею в Москве в 2016 году

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Российским спецслужбам в минувшем году удалось предотвратить попытку теракта в Москве во время чемпионата мира по хоккею. Об этом заявил на брифинге первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин, передает РИА Новости.
По словам Кулягина, боевики, готовившие теракты во время спортивного турнира, были задержаны в Москве 2 мая.
Сборная России завоевала бронзу – матч с американцами завершился со счетом 7:2 в пользу подопечных Олега Знарка. Победителем турнира стала сборная Канады, победившая в финале турнира команду Финляндии (2:0).
Чемпионат мира по хоккею посетили в Москве 300 тысяч человек. Общая посещаемость турнира в Москве и Санкт-Петербурге составила почти 430 тысяч человек.
Почетный трофей вручил победителям юбилейного 80-го первенства президент России. Подробности смотрите в материале телеканала "Москва 24".