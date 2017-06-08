Абхазия передала РФ пять причастных к терроризму граждан Таджикистана

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Сотрудникам Службы госбезопасности Абхазии совместно с российскими коллегами удалось задержать причастных к терроризму граждан Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба СГБ.

Уточняется, что 8 июня оперативно-розыскные мероприятия СБГ Абхазии и спецслужб РФ завершились задержанием пяти граждан Таджикистана. Их подозревают в связях с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Задержанные переданы российской стороне для проведения дальнейших оперативно-следственных действий.





[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/291]Как правильно действовать при угрозе теракта[/URLEXTERNAL]