Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня 2017, 18:04

Безопасность

Абхазия передала РФ пять причастных к терроризму граждан Таджикистана

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Сотрудникам Службы госбезопасности Абхазии совместно с российскими коллегами удалось задержать причастных к терроризму граждан Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба СГБ.

Уточняется, что 8 июня оперативно-розыскные мероприятия СБГ Абхазии и спецслужб РФ завершились задержанием пяти граждан Таджикистана. Их подозревают в связях с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Задержанные переданы российской стороне для проведения дальнейших оперативно-следственных действий.


[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/291]Как правильно действовать при угрозе теракта[/URLEXTERNAL]
спецслужбы задержания Абхазия Таджикистан террористические организации жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика