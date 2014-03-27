Электронный тир, крысы и мины: как готовят полицейских и спецназ

Внутренние войска проводят учения на полигоне в деревне Новая

Внутренние войска МВД 27 марта отмечают свой профессиональный праздник. Многие подразделения ВВ, как и полиция, находятся в постоянной боевой готовности, а помогают им в этом постоянные тренировки и упражнения.

Как готовят элиту войск, чем электронный тир лучше обычного, какие "скачки" устраивают в спецназе и как им в подготовке помогают крысы, выяснило сетевое издание M24.ru.

Полицейских, как правило, учат задерживать злоумышленников, пресекать преступления и охранять покой граждан. Для этого в курс боевой и тактической подготовки входят стрельба, рукопашный бой и учения в условиях, максимально приближенных к "боевым" – работа в команде при задержании, пресечение массовых беспорядков и прочее.

Практику по стрельбе полицейские часто проходят не в обычных тирах, а в электронных. Там такой же принцип, как и в знаменитой игре "Duck Hunter" – стрельба ведется из пистолета с фотоэлементом, а компьютер вычисляет положение оружия и попадания в цель.



Фото: M24.ru

Электронный тир проще в обслуживании – не нужно строить отдельную звукоизолированную комнату, особое помещение для хранение оружия и постоянно менять мишени. Кроме того, такая практика здорово экономит патроны.

Однако в жизни правоохранитель не всегда может применить оружие, тогда ему помогут навыки рукопашного боя. Традиционно в силовых структурах используют смесь из самых эффективных видов единоборств, а основу для подготовки составляют самбо и ушу.



Фото: M24.ru

Сотрудников полиции учат обезоруживать нападавшего, в одиночку сражаться с двумя и даже тремя противниками и обезвреживать преступников.

Для работы по пресечению массовых беспорядков курсантов учат в защитном снаряжении выстраивать заслоны, строить "черепаху" (форма построения, при которой группа полицейских со всех сторон закрывает себя щитами) и отражать нападение бунтующей толпы.

Если сотрудники полиции в основном предотвращают единичные преступления, то для борьбы с террористами, охраны особо важных лиц и грузов используют отряды специального назначения, где подготовка гораздо серьезнее и жестче.

Но просто так в спецназ не попасть: на предварительном отборе у желающего служить выясняют уровень здоровья (он должен соответствовать уровню "А" – полностью годен), кроме того, у него и его родственников должна быть "чистая" биография (отсутствие судимостей).

Когда эти условия соблюдены, то абитуриент проходит физическое испытание. Оно состоит из тестов на выносливость (тест Купера, то есть комиссия проверяет, какое расстояние человек может пробежать за 12 минут, оценка "превосходно" за 3 километра), и на силовую выносливость (приседания, отжимания, подъем ног лежа и выпады, каждое – по 10 раз, при этом оценивается число циклов).

Также в отборочном туре есть подтягивания, "челночный бег", продольный и поперечный шпагат и упражнения на ловкость – ходьба на руках (7 метров), ползание по-пластунски (10 метров), подъем тела разгибом (прыжком) – три раза.



Фото: M24.ru

После этого кандидат вступает в учебный поединок – сначала раунд "один на один", потом раунд "один против двоих". Желающий стать спецназовцем в поединке сходится с себе подобными - курсантами и солдатами.

Если комиссия одобрит результаты вступительных испытаний, врач положительно оценит состояние здоровья, а результаты теста у психолога окажутся выше всяких похвал, то человек поступает на службу в спецподразделение.

Тут начинается специальная подготовка: на первом этапе бойцы спят по 4-6 часов в день, все остальное время – это тренировки. Они отрабатывают стрельбу из личного и приданного оружия (автоматы, гранатометы, пистолеты, пулеметы), бег по пересеченной местности, прыгают с парашютами, а на работе "в поле" учатся действовать в команде.



Фото: ИТАР-ТАСС

Кстати, в некоторых частях спецназа не просто тренируют физически сильных бойцов, а приучают их постоянно быть в состоянии боеготовности: сосед по казарме может неожиданно броситься сзади с удавкой, а на кровать могут поставить растяжку. Причем такие "шутки" воспринимаются как должное – спецназовец всегда должен быть готов к схватке.

Иногда солдатам устраивают некий экзамен, в армии он носит название "скачки". Группу спецназа (иногда без провизии) сбрасывают в нежилом районе и дают ей несколько задач – найти пункт связи, пройти несколько десятков километров в условиях постоянного наблюдения противника, задержать "языка" или уничтожить склад с оружием.

Тех, кто не выдерживает такое испытание, отправляют в строевые войска. Кстати, достоверно известно о "скачках" в спецназе ГРУ, устраивают ли их в других родах войск – неизвестно.

Как правило, спецназовец должен быть всегда и везде готовым ко всему, именно поэтому в его подготовке больше всего времени уделяется выносливости. Например, один из режимов подготовки: боец бежит 10 километров, после которого отдыхает 5 минут и приступает к круговой тренировке – 20 отжиманий на пальцах, 10 выпрыгиваний из положения "сидя", 30 отжиманий на кулаках, 10 выпрыгиваний, пять отжиманий на пальцах, 10 выпрыгиваний, 30 отжиманий на кулаках.

После каждого такого круга положен пятиминутный отдых. Количество кругов варьируется от шести и до "пока не надоест старшему". Кстати, делают эти упражнения каждый день, нагрузка может увеличиваться за счет дополнительного веса – рюкзака, оружия, формы. Такой курс рассчитан примерно на год.

В спецназе небезосновательно считают, что солдат должен постоять за себя в любой ситуации. В некоторых частях используют упражнение с крысой – голого бойца запирают с грызуном в ванной. Крысе некуда деваться, и она нападает на, казалось бы, беззащитного бойца.

Такое неофициальное испытание показывает, достаточно ли у спецназовца храбрости – он должен задушить зверя голыми руками. После такого он должен спокойно вступить в рукопашный бой.



Фото: ИТАР-ТАСС

После подготовки и постоянных полевых учений спецназовец может сдать экзамен на краповый берет. (Кстати, изначально этот почетный головной убор появился как раз в подразделении ВВ МВД "Витязь").

Чтобы стать кандидатом на берет, боец должен пройти испытания. Отборочные тесты включают в себя бег на 3 километра и несколько кругов подтягиваний, отжиманий, упражнений на брюшной пресс и выпрыгивании из положения "сидя".

Если военнослужащий успешно проходит отбор, его допускают к основным испытаниям. Они начинаются с 10-километрового марш-броска, во время которого командир дает команду на уклонение от внезапного "обстрела" противником, воздушной атаки, преодоление водоема, участка заражения отравляющими веществами и эвакуацию товарища. На все должно уйти не больше двух часов, при этом иногда в дело вступают психологи, которые проводят провокационные тесты на устойчивость.

Сразу после марш-броска начинается полоса препятствий – проволочные тоннели, задымленные участки и мины. За испытуемыми наблюдают инструкторы, которые в случае необходимости эвакуируют травмированных и потерявших сознание (и такое бывает). Тот, кто отстал от группы больше чем на 50 метров, выбывает.



Фото: ИТАР-ТАСС

После полосы препятствий для проверки оружия бойцы должны сделать холостой выстрел. Тот, у кого оружие дало осечку, в дальнейшем испытании не участвует. Затем у остальных проверяют навыки скоростной стрельбы, штурма многоэтажных зданий с прицельной стрельбой в окна, акробатические способности (подъем с земли в прыжке, удар ногами с последующим кувырком и сальто вперед), и показательные приемы рукопашного боя.

Последний этап испытания - это проведение учебного поединка. Он проводится в течение 12 минут без остановки со сменой четырех партнеров и выдержит его тот, кто выстоит все раунды без нокаута и сам будет активно вести бой.

Стоит сказать, что далеко не все сдают экзамен на краповый берет. Обычно это 20-30% претендентов, но нередко из всей группы в несколько десятков человек почетное звание получает только один человек.