В результате двух спецопераций во Франции освободили заложников

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Французский спецназ во время штурма уничтожил двух человек, захвативших заложника в городке Даммартен-ан-Гоэль к северо-востоку от Парижа, передает Agence France-Presse.

При этом удерживавшийся террористами заложник остался жив.

Убитые - это предположительно братья Куаши, которые 7 января расстреляли 12 сотрудников сатирического журнала Сharlie Hebdo.

Одновременно со штурмом типографии в Даммартен-ан-Гоэле полиция Парижа провела штурм здания на востоке города в районе кошерного магазина у Венсенских ворот, где более четырех часов также удерживались заложники, там прогремели четыре взрыва. Преступник, захвативший заложников в магазине и требовавший свободы для братьев Куаши, был убит при штурме. По данным агентства, заложники, в том числе один ребенок, были освобождены. Во время спецоперации были ранены несколько полицейских.

Ранее сообщалось, что при захвате заложников в кошерном магазине на востоке Парижа погибли не менее двух человек погибли.

Предполагалось, что захватить заложников мог тот же человек, который напал на полицейских в пригороде Монруж 8 января. Тогда погибла женщина-полицейский, ее коллега был серьезно ранен.

Ранее французские следователи установили связь между вероятными участниками нападения на редакцию Charlie Hebdo братьями Саидом и Шерифом Куаши и подозреваемым в расстреле сотрудницы полиции в парижском пригороде - якобы трое подозреваемых были знакомы друг с другом и принадлежали к одной организации джихадистов, действовавшей на северо-востоке французской столицы.

Напомним, утром утром 7 января в редакцию сатирического журнала, который публиковал карикатуры на религиозные темы, ворвались вооруженные люди и открыли огонь. В результате стрельбы погибли 12 человек, в том числе 10 сотрудников издания и двое полицейских. Еще 11 человек получили ранения.