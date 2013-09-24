Спасатели убрали разлив клея в поселке на территории Новой Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудникам МЧС удалось откачать и вывезти винил-акриловую дисперсию (аналога клея ПВА) из поселка Крекшино на территории Новой Москвы.

Как сообщает пресс-служба столичного управления спасателей, общее количество вещества, которое удалось вывезти, составило 316 кубических метров.

Напомним, 22 сентября в поселке Крекшино разгерметизировалась автоцистерна с винил-акриловой дисперсией. Из-за дождей вода начала поступать в жилой сектор, однако опасности для людей и животных смесь не представляла.