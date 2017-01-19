Форма поиска по сайту

Новости

Новости

19 января 2017, 11:48

Безопасность

СМИ сообщили о жертвах в результате схода лавины на отель в Италии

Фото: DPA/Swen Pfartner

Снежная лавина завалила небольшой горный отель в провинции Абруццо в Центральной Италии. Антонио Крочетта, глава поисковой группы, направленной к месту ЧП и пробивавшейся к отелю всю ночь, сообщил о "множестве погибших", передает итальянское агентство ANSA.

Сход лавины спровоцировало землетрясение магнитудой более пяти баллов, которое произошло в среду, 18 января, на границе областей Лацио, Марке и Абруццо. Горный отель Rigopiano был частично разрушен, а частично погребен под снегом.

В момент схода в гостинице находились, по меньшей мере, 22 человека. Двое из них были обнаружены живыми снаружи здания. Один из пострадавших получил сильное переохлаждение и был доставлен в больницу на вертолете. По словам медиков, его жизнь находится вне опасности.

Три подземных толчка магнитудой 5,6 и 5,3 балла были зафиксированы в Италии 18 января, примерно в ста километрах от Рима.

Землетрясение и лавина полностью отрезали несколько горных деревень от внешнего мира и оставили без света 150 тысяч человек. К расчистке снега и завалов итальянские власти привлекли все доступные силы, включая карабинеров.

спасатели жертвы Италия лавины чп жизнь в мире

