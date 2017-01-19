СМИ сообщили о жертвах в результате схода лавины на отель в Италии

Фото: DPA/Swen Pfartner

Снежная лавина завалила небольшой горный отель в провинции Абруццо в Центральной Италии. Антонио Крочетта, глава поисковой группы, направленной к месту ЧП и пробивавшейся к отелю всю ночь, сообщил о "множестве погибших", передает итальянское агентство ANSA.

Сход лавины спровоцировало землетрясение магнитудой более пяти баллов, которое произошло в среду, 18 января, на границе областей Лацио, Марке и Абруццо. Горный отель Rigopiano был частично разрушен, а частично погребен под снегом.

В момент схода в гостинице находились, по меньшей мере, 22 человека. Двое из них были обнаружены живыми снаружи здания. Один из пострадавших получил сильное переохлаждение и был доставлен в больницу на вертолете. По словам медиков, его жизнь находится вне опасности.