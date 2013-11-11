Под завалами дома в Подмосковье могут оставаться еще два человека

Фото: ИТАР-ТАСС

Под завалами дома в Подмосковье, где утром 11 ноября взорвался бытовой газ, могут находиться еще два человека.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области. В настоящее время на месте произошедшего работают 164 спасателя и 37 единиц техники.

Пятеро пострадавших с травмами средней тяжести были направлены автомобилями скорой помощи в больницу Сергиева Посада, еще один – вертолетом в московский НИИ им. Склифосовского.

Напомним, утром 11 ноября в жилом доме в Подмосковье взорвался бытовой газ. Пять человек погибли, еще шестеро получили ранения.

В результате ЧП в поселке Загорские Дали были повреждены восемь квартир на трех этажах. Все погибшие - ребенок, его мать и двое пенсионеров - жили в одной из них.

Расследование инцидента взял под личный контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Причины случившегося установят криминалисты и следователи СКР.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Для уточнения информации о состоянии пострадавших правительство Московской области открыло "горячую линию": 8 (496) 540-24-33.