Под завалами дома в Подмосковье могут оставаться еще два человека

Под завалами дома в Подмосковье, где утром 11 ноября взорвался бытовой газ, могут находиться еще два человека.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области. В настоящее время на месте произошедшего работают 164 спасателя и 37 единиц техники.
Пятеро пострадавших с травмами средней тяжести были направлены автомобилями скорой помощи в больницу Сергиева Посада, еще один – вертолетом в московский НИИ им. Склифосовского.
Напомним, утром 11 ноября в жилом доме в Подмосковье взорвался бытовой газ. Пять человек погибли, еще шестеро получили ранения.
В результате ЧП в поселке Загорские Дали были повреждены восемь квартир на трех этажах. Все погибшие - ребенок, его мать и двое пенсионеров - жили в одной из них.
Расследование инцидента взял под личный контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Причины случившегося установят криминалисты и следователи СКР.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
Для уточнения информации о состоянии пострадавших правительство Московской области открыло "горячую линию": 8 (496) 540-24-33.
