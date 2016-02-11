Беспилотники помогут московским спасателям в борьбе с огнем

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Столичным пожарным закупили беспилотники, которые помогут оценить масштабы возгораний, сообщает официальный портал мэра и правительства города.
В частности, два дрона DJI Phantom появились в пожарной части №51 Северного административного округа, пояснили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. В режиме онлайн квадрокоптер будет передавать видео, которое отобразится на специальном мониторе. Эти данные позволят пожарным разработать алгоритм тушения, к тому же дополнительная информация позволит меньше рисковать жизнью спасателей.
Учения по работе с беспилотными аппаратами пройдут с 16 по 18 февраля.
Напомним, в столице дроны уже используют в области контроля за городом: госинспекция по недвижимости ищет с их помощью несанкционированные постройки, а ОАТИ закупило беспилотники для поиска незаконных свалок.
