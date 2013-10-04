В Москве проходит всеобщая тренировка по гражданской обороне

На севере столицы проверили общую готовность населения к ЧС

4 октября 2013 года, в день 81-летия со дня образования гражданской обороны в России, по всей стране проходит всеобщая тренировка. В столице будут отрабатываться действия спецслужб при ликвидации аварии на теплоэлектростанции.

Как сообщает пресс-служба МЧС, главная задача тренировки - подготовка к действиям в условиях военного времени или при возникновении чрезвычайной ситуации.

Учения проходят в два этапа: первый предусматривает оповещение органов власти и сбор руководства, второй – отработка практических вопросов. Разворачиваются пункты выдачи средств индивидуальной защиты и полевые пункты питания, посты радиационного и химического контроля, работают штабы пожаротушения.

Для каждого субъекта разработаны индивидуальные легенды – сценарии аварий или чрезвычайных ситуаций. Так, на севере Москвы находится крупнейший в России и Европе производитель теплоэнергии – ТЭЦ-21.

Столичные спасатели совместно с департаментами и экстренными службами города 4 октября отрабатывают действия при ликвидации ЧС на теплоэлектростанции, ведь в случае аварии пострадают более полутысячи работников ТЭЦ и жители прилегающих к ней домов.

Любой желающий сможет посмотреть, как проводится развертывание станции обеззараживания одежды и техники от радиационного и химического воздействия или принять участие в эвакуации на железнодорожный транспорт.

График мероприятий, намеченных МЧС, можно увидеть на официальном сайте столичного главка спасателей.

Однако не все были в курсе проходящих учений - так, в Тюменской области объявили о разрушении контейнера с хлором, в результате чего "погибли" 55 человек. Многие СМИ передали эту новость как ЧП, не обратив внимания на сообщение об учениях спасателей.