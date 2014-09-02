На Ходынском поле башенный кран упал на рабочего

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На Ходынском поле в результате падения башенного крана пострадал один человек, сообщает Агентство "Москва".

ЧП произошло на стройплощадке у дома №20А около 16.10. В настоящее время на месте работают спасатели.

Состояние пострадавшего пока неизвестно, причины случившегося будут установлены позже.

Добавим, что подобные ЧП происходили в столичном регионе и раньше: 29 мая 2013 года в городе Домодедово упал башенный кран, погиб крановщик. Причиной падения спасатели назвали сход конструкции с рельс.

Еще одна трагедия произошла в конце 2012 года: там кран упал с 30-метровой высоты и придавил троих рабочих.